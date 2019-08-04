04 Ağustos 2019 Pazar 17:19:18 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:22:17
Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov ile 3 yıllığına anlaşma sağladı
Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, transferde uzun süredir Kolarov için beklediği mutlu haberi aldı.
Fenerbahçe, İtalyan ekibi AS Roma'da forma giyen 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.
Ali Koç'la görüşecek
Sırp oyuncunun önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşeceği, daha sonrasında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan 3 yıllık imzayı atacağı ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. (Ajansspor)
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