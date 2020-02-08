Nefes kesen maçta kazanan yok

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, 29. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda Papiss Cisse ile öne geçti. Fenerbahçe, 53. dakikada Max Kruse'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Alanyaspor'da Papiss Cisse, 61. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puana yükseldi.

Fenerbahçe, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

ERSUN YANAL, İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 19. haftadaki Medipol Başakşehir ve geçen haftaki Trabzonspor maçlarındaki ilk 11'i sahaya sürdü.

Ersun Yanal, kalede Altay Bayındır'a şans verirken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Luz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Tolga Ciğerci ile Garry Rodrigues görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynayan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transfer Simon Falette, ilk kez bir lig maçında kadroya dahil oldu.

SALİH UÇAN, YILLAR SONRA KADIKÖY'DE

Aytemiz Alanyaspor forması giyen, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan, 9 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'e rakip takım formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında forma giyen Salih, 21 Aralık 2010'da Bucaspor formasıyla rakip olarak Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahaya çıkmıştı.

Salih Uçan, bu tarihten sonra ilk kez başka bir takım formasıyla Kadıköy'de mücadele etti.

EROL BULUT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında tek değişiklik yaptı.

Bulut, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde forma giyen Junior Fernandes'i yedek oturttu. Erol Bulut, bu ismin yerine ilk 11'de Efecan Karaca'ya şans tanıdı.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN TRİBÜNLER DOLDU

Fenerahçeli taraftarlar, soğuk havaya rağmen tribünelerin büyük bir bölümünü doldurdu. Maç saatinde hava sıcaklığı 0 derece ölçülürken, sarı-lacivertli taraftarlar şampiyonluk yolundaki önemli maçta takımını yalnız bırakmadı. Aytemiz Alanyaspor'u destekleyeme gelen 150'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yeri aldı.

TRİBÜNLERDEN SEFA KALYA KOREOGRAFİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi vefat eden tribün lideri Sefa Kalya'yı andı

Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar, Sefa Kalya'nın da büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında da "Bizim Fenerbahçeliliğimizi, Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi Van'daki çığ felaketinde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Başımız Sağ Olsun Türkiye." yazılı pankartla çıktı.

İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN

Mücadele oldukça yüksek tempoda başladı. İlk etkili atağı 5. dakikada Alanyaspor düzenledi. Papiss Cisse'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bakasetas, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Açıyı iyi kapatan Altay, Bakasetas'ın vurulşunda gole izin vermedi.

KRUSE VE MURIQI KAÇIRDI

Fenerbahçe ise 9. dakikada golle burun buruna geldi. Gary Rodrigues'in soldan gönderdiği top savunmadan sekti ve Max Kruse'nin önünde kaldı. Max Kruse'nin altıpasın hemen gerisinden çektiği vuruş savunmadan kornere gitti.

Fenerbahçe, dakikalar geçtikçe daha fazla Alanyaspor kalesinde etkili olmaya başladı. Alanyaspor ise savunmada daha kalabalık kalarak kontrataklar aramaya başladı.

Üst üste paslaşmalar sonucunda Fenerbahçe, 15'te Vedat Muriqi'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı vuruşla gole yaklaştı. Bu top, kalenin hemen üstünden az farkla auta çıktı.

ALANYASPOR, TEKRARLANAN PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin baskı yaptığı dakikalarda Aytemiz Alanyaspor, penaltı golüyle öne geçti.

22. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Jailson'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Hakem Ümit Öztürk, önce 'Devam' kararı verse de VAR'dan gelen onay üzerine penaltıya hükmetti.

25. dakikada Papiss Cisse, penaltı için topun başına geldi ve Altay kurtardı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay çizgiyi erken terk ettiği için penaltı tekrarlandı ve Fenerbahçe kalecisi sarı kart gördü.

Tekrarlanan penaltıda Papiss Cisse, Altay'ı ters köşeye yatırdı ve 29. dakikada Alanyaspor'u öne geçirdi.

40'TAN SONRA TEMPO DÜŞTÜ

Mücadele, 30. dakikadan sonra oldukça sert mücadelelere sahne olmaya başladı. Yüksek tempoda devam eden maçta her iki takım da 40. dakikadan sonra daha yavaş oynamaya başladı. Fenerbahçe, Alanyaspor kalesinde son bölümde Vedat Muriqi ile etkili olup golü buldu ancak bu pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe ve Alanyaspor, ikinci yarıya birer oyuncu değişikliğiyle başladı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci yerine Deniz Türüç, Alanyaspor'da ise Salih Uçan yerine Ceyhun Gülselam oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk bölümünde kısa ve çabuk paslarla etkili olmaya çalıştı. Alanyaspor'u yarı alanına hapseden ev sahibi ekip, 51. dakikada penaltı kazandı. Siopis'in ceza sahası içinde Garry Rodrigues'e yaptığı müdahalenin penaltı olduğuna hükmeden Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.

Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Max Kruse, 53. dakikada top ve Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi. Alman oyuncu, ikinci yarıdaki 4 maçın tamamında gol bulmuş oldu.

'ATMA' DEDİLER, KULLANDI VE KAÇIRDI

Fenerbahçe, golden sonra da baskı kurmaya başladı. Ozan Tufan ve Deniz Türüç ile fırsatlar harcayan sarı lacivertliler, aradığı üstünlük sayısına ulaşamadı.

Aytemiz Alanyaspor, 59. dakikada penaltı kazandı. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djalma Campos, Jailson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

Papiss Cisse, Bakasetas'ın 'Ben atacağım' uyarısına ve Erol Bulut'un 'Atma' direktifine rağmen topun başına geçti ve penaltı vuruşunu üst direğe nişanladı.

60-80 ARASI TEMPO ÇOK DÜŞTÜ

Alanyaspor'un faydalanamadığı penaltı vuruşundan sonra Fenerbahçe, topa daha çok hakim olan ve rakip yarı sahada görünen taraf olsa da çok top kaybı yaptığı için pozisyon bulamadı. Alanyaspor ise daha sık kontrataklar ile fırsat bulmaya başladı.

Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, 70'te Efecan yerine Mustafa Pektemek ile ikinci hamlesini yaptı. Son değişiklik ise 80. dakikada Bakasetas'ın yerine Musa Çağıran ile geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ikinci değişikliği ise Dirar yerine Ferdi ile geldi.

Papiss Cisse'nin penaltı kaçırdığı 60 ila 80. dakikalar arasında Fenerbahçe'nin temposu düştü ve oyun üstünlüğünü adım adım kaybetmeye başladı. Alanyaspor ise son paslarda yaptığı hatalarla kontratakları pozisyonla neticelendiremedi.

Mücadelenin son 10 dakikalık bölümünde Fenerbahçe, kanatlardan gelerek gole yaklaştı. Ancak, Alanyaspor savunması çok başarılı hamlelerle gole izin vermedi.

Fenerbahçe, mücadelenin 90. dakikada yaşanan pozisyonda penaltı bekledi. Isla'nın sağdan ortaladığı topta Alanyasporlu oyuncular arasında yaşanan karambolde, penaltı itirazları yapıldı. VAR odasıyla iletişim kuran Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.