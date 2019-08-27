27 Ağustos 2019 Salı 14:56:37 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:02:40
Fenerbahçe, Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fnerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de hazır bulundu.
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