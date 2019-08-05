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05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:34:26 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:42:48

Fenerbahçe, 72 gün aradan sonra kendi evinde sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, 72 günün ardından Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu'nda sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

7 Ağustos Çarşamba günü 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri;
 
05.08.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerimize, FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine  (1 adet bilet), 06.08.2019 tarihi itibarıyla da genel satışa çıkacak. Öğrenci biletleri sadece stat passolig gişeden satılacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden bugün saat 11.00’da yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.
 
Uygulanacak bilet fiyatları:
 
ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ                                                     :20.00 TL
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                 :54,00 TL
MİGROS ÜST H BLOK                                                  :109,00 TL
FENERIUM ÜST H-I BLOK                                            :109,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-D-F-G BLOK        :130,00 TL
FENERIUM ÜST–MARATON ÜST E BLOK                  :150,00 TL
FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT A-B-H-I BLOK  :195,00 TL
FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT C-G BLOK        :215,00 TL
FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT D-F BLOK        :250,00 TL
MARATON ALT E BLOK                                                 :325,00 TL
FENERIUM ALT AVIS E BLOK                                       :400,00 TL

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