24 Eylül 2019 Salı 14:32:46 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:34:11
Fenerbahçe 5 büyük ligin lideri konumunda!
4 tane gole sebep olan hata yapan ve bu istatistikte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde lider konumda olan Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal oyuncularını uyardı.
Fenerbahçe, toplamda 4 tane gole sebep olan hata yaptı.Bu istatistikte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde lider konumda!
Ersun Yanal da bu konuya dikkat çekerek, "Galatasaray karşısında daha dikkatli olmazsak, çok daha fazla sıkıntı yaşarız. Eğer baskı altında kalırsanız riske girmeden topu bir an önce ayağınızdan çıkarın. Derbide 90 dakikanın hiçbir anında konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamamız şart" dedi.
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