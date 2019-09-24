Fenerbahçe 5 büyük ligin lideri konumunda!

Fenerbahçe, toplamda 4 tane gole sebep olan hata yaptı.Bu istatistikte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde lider konumda!

Ersun Yanal da bu konuya dikkat çekerek, "Galatasaray karşısında daha dikkatli olmazsak, çok daha fazla sıkıntı yaşarız. Eğer baskı altında kalırsanız riske girmeden topu bir an önce ayağınızdan çıkarın. Derbide 90 dakikanın hiçbir anında konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamamız şart" dedi.