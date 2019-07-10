Fenerbahçe 4 koldan

GÜNEŞ

■ TRANSFER sezonuna hızlı bir giriş yaparak, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Vedat Muriç ve Altay’a imza attıran Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa’yı da kısa süre içinde açıklamayı planlıyor. Bu dört oyuncuyla da görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

DENİZ İÇİN ALPER ARTI PARA

■ SARI-LACİVERTLİ yönetim, Cuma gününe kadar Garry Rodrigues’in ve Kolarov’un transferini tamamlayarak bu iki oyuncuyu İstanbul’a getiremeye hazırlanıyor. Deniz Türüç konusunda ise Kayserispor'la anlaşmaya çalışılıyor. Fenerbahçe’nin Kayseri'ye Alper artı 3.5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takım rakamı biraz daha yukarı çekmek istiyor. Anlaşma yakın...