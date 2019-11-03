  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
ABD’den skandal rapor: PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin adını dahi anmadılar ABD’den skandal rapor: PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin adını dahi anmadılar
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı
ABD Kamışlı'da yeni askeri mü kuruyor? ABD Kamışlı'da yeni askeri mü kuruyor?
Dresden'de Nazi OHAL'i ilan edildi Dresden'de Nazi OHAL'i ilan edildi
Başkan Erdoğan istedi: Yerli sniper tüfeği hazır Başkan Erdoğan istedi: Yerli sniper tüfeği hazır
İstanbul'da bu yollar 15:00'e kadar kapalı İstanbul'da bu yollar 15:00'e kadar kapalı
İyilik elçisi Sudan'da  İyilik elçisi Sudan'da 
İmaj sorunu İmaj sorunu
Doğum günü sürprizi Doğum günü sürprizi
Adını bile duymak istemiyor   Adını bile duymak istemiyor  
Ailesine araba aldı Ailesine araba aldı
Efehan bebekten iyi haber Efehan bebekten iyi haber
Ağlatan kavuşma Ağlatan kavuşma
Kulaklarını tıkamış Kulaklarını tıkamış
Beğenilmeyen tarz Beğenilmeyen tarz
Krampon'dan vazgeçti Krampon'dan vazgeçti
Babasının oğlu Babasının oğlu
İşte Banksy İşte Banksy
Çin'de metroya görgü ayarı Çin'de metroya görgü ayarı
İranlı Azerilerden Mehmetçik selamı İranlı Azerilerden Mehmetçik selamı
Anadolu beyaza büründü Anadolu beyaza büründü
Nefes aldıran keçiboynuzu kürü Nefes aldıran keçiboynuzu kürü
Astımla savaşan 5 besin Astımla savaşan 5 besin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 23:37:34

Fenerbahçe 3’te 3 peşinde! Kayserispor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Süper Lig’de zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, son sırada yer alan Kayserispor deplasmanında galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Max Kruse, Rami ve Dirar forma giyemeyecek. Maçı Arda Kardeşler yönetecek.

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de haftaya 17 puanla 2. sırada giren F.Bahçe, Denizlispor ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından Kayserispor deplasmana 3’te 3 yapmak için çıkacak. Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Max Kruse, Nabil Dirar, Adil Rami ve kaleci Harun Tekin forma giyemeyecek. Ligde 4 puanla son sırada yer alan Kaysesipor ise yeni hocası Bülent Uygun ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Muriç

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ