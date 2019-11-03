Fenerbahçe 3’te 3 peşinde! Kayserispor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de haftaya 17 puanla 2. sırada giren F.Bahçe, Denizlispor ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından Kayserispor deplasmana 3’te 3 yapmak için çıkacak. Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Max Kruse, Nabil Dirar, Adil Rami ve kaleci Harun Tekin forma giyemeyecek. Ligde 4 puanla son sırada yer alan Kaysesipor ise yeni hocası Bülent Uygun ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Muriç