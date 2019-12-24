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24 Aralık 2019 Salı 14:13:28 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 15:34:20

Fenerbahçe 114 km koştu, Galatasaray taraftarı isyan etti

Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında takım halinde 114 km'leri bulması Galatasaray taraftarlarını isyan ettirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Pazar günü oynanan derbide Beşiktaş’a göre fizik olarak son derece fit ve hazır durumda görünen, özellikle Ozan Tufan, Gustavo, Tolga Ciğerci’yle rakibini orta sahadan neredeyse çıkarmayan Fenerbahçe’nin o maçta 114 km koşması büyük dikkat çekti.

FENERBAHÇE HAZIR - İŞTAHLI - UYUMLU

Kondisyon ve fizik kapasitesi anlamında takdir toplayan, oyuncularını 16 haftadır hazır tutan Ersun Yanal camianın alkışını alırken, Fenerbahçe’nin sahaya çıktığı 11’deki yaş ortalamasının (27,5) uyumlu olması ise ayrıca beğeni kazandı. Siyah beyazlı hücum oyuncularına pozisyon vermediği gibi Ozan Tufan’ın attığı golde Diaby’e göz açtırmayan Yanal’ın öğrencileri sergiledikleri mücadeleyle parmak ısırtırken, takımda 12 km koşan Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Luiz Gustavo’nun da 12 km’leri bulması teknik heyeti mutlu etti.

GALATASARAY'IN GÖZTEPE KARŞISINDAKİ 11'İNİN YAŞ ORTALAMASI 31!

Koşu mesafelerinde en fazla 105 km’leri gören Galatasaray, ezeli rakibine oranla bir maçta hemen hemen 10 km daha az koşuyor. Takımdaki oyuncuların yaşlı olması, Bartali’nin tartışılması, yedek bekleyen futbolcuların hazır gözükmemesi Fatih Terim’i bu anlamda çok zorlarken, camiadan “Böyle yaşlı bir kadroyu nasıl yaptınız?” eleştirilerinin yükselmesi yine Terim’i ve teknik heyeti hedef tahtasına oturtuyor.

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