Fener’in liderlik planı! BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Ligde geride kalan 11 haftada 20 puan toplayan Kanarya, milli aradan önce Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti. Bu sezon 13 puan kaybının 8'ini deplasmanda yaşayan Sarı-Lacivertliler, dış sahada 5 maçta 2 galibiyet alabildi. F.Bahçe rakibini mağlup eder, Sivasspor da Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşarsa, 9 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

MEVLÜT ERDİNÇ ŞOKU

■ SARI-Lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11'de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muriç de Malatya'da olmayacak. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu maçta yok. Bu arada son antrenmanda sakatlanan Mevlüt Erdinç de Malatya kafilesine dahil edilmedi.

MUHTEMEL 11’LER:

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Fabien, Sakıb, Mustafa, Hadebe, Chebake, Donald, Acquah, Bifouma, Gökhan, Guilherme, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga, Emre, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Moses