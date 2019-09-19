19 Eylül 2019 Perşembe 20:53:20 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:55:13
Felipe Melo'dan Galatasaray mesajı: 14 Aralık'ta beraberiz
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, taraftarlara mesaj yolladı. Melo, 'Biraz sabredin. 14 Aralık'ta beraberiz' dedi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu, Melo, yaptığı paylaşımda "Sevgili Galatasaray ailem. Sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin. 14 Aralık'ta beraberiz, umarım beni özlediniz çünkü ben sizleri çok özledim, sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
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