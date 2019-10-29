Felipe Melo: Falcao'ya Galatasaray'a git dedim

Galatasaray'da forma giydiği dönemde sarı kırmızı taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, Bein Sports Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Felipe Melo, "Türkiye'de her yıl ayrı bir şampiyonluk kutlamayı özledim. Aralık ayında tekrar geleceğim." dedi. Öte yandan Melo birgün kulübe geri döneceğine inandığını söyledi.

Felipe Melo'nun Galatasaray açıklamaları;

"Türkiye, kariyerimin en çok kupa kazandığım dönemiydi. 4 yılda 7 kupa kazandık. Türkiye'de en çok, her yıl ayrı bir şampiyonluk kutlamayı özledim. Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyunculardan oldum. Türk insanını özlüyorum. Çünkü onlarla çok kupa kazandık. Onların tutkusunu, bana karşı olan ilgilerini gördüm."

"GALATASARAY HAYALLERİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİYDİ"

"Birçok kişi bu transferi kariyerimde bir geri adım olarak nitelendirdi fakat benim için Galatasaray gibi muhteşem bir kulüpte oynamak hayallerin gerçeğe dönüşmesiydi. Fatih Terim'le eski sıklıkla görüşemiyorum, çok az mesaj uygulaması kullanıyor. Fakat Mert Çetin aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Galatasaray'da hikayemin bitmediğini düşünüyorum ve oynayıp oynamadığıma bakmaksızın bir gün Galatasaray'a geri döneceğime inanıyorum."

"DERBİLER ÖNCESİ VİDEO HAZIRLIYORUM"

"Galatasaray'daki hikayem çok güzeldi. Birbirimize düşkünlüğümüz karşılıklıydı. Aralık ayında bir kez daha orada olacağım. Bu onurlanmanın tadını çıkarmalıyım. Bu şerefi hayattayken ve halen futbol oynuyorken yaşamaya fırsat bulacağım. Derbi mücadeleleri öncesinde onlara başarı dilemek ve pozitif enerjimi yollamak için video hazırlıyorum."

"VAR OLSA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANIRDIK"

"Bence futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Leicester City yakın geçmişte İngiltere Premier League'i kazandı. Takımlara bağlı olarak hiçbir şey imkansız değildir. Galatasaray'dayken 2013'te Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmıştık. Eğer o turu geçseydik Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilirdik çünkü takımımız çok kaliteliydi. İlk maçı 3-0 kaybetmiştik ve yediğimiz son gol kural dışıydı. Evimizdeki maçta ise son dakikalara 3-1 önde girmiştik ve o maçta Ronaldo'nun ilk golü ofsayttı. Eğer o sezon Var sistemi olsaydı turu geçerdik."

"SADECE BİR TANE MELO VAR"

"Nzonzi ya da başka oyuncularla kıyaslanmak istemem, bence bir tane Melo var. Hem güçlü, hem teknik hem de skorer özelliği olan bir oyuncu bulmanın zor olduğunu düşünüyorum. İlk sezonumda Galatasaray için 13 gol kaydettim ve 4 sezon üst üste ligin en iyi defansif orta saha oyuncusu olan biri için bu başarması oldukça zor bir şey."

"ALEX DE SOUZA BİRÇOK KUPA KAZANDI"

"Alex De Souza, Türkiye'ye gitti ve birçok kapı araladı. Takımı için birçok kupa kazandı. Jardel ve Taffarel de öyle. Ardından ben de kupalar kazandım. Bence bize olan sevginin sırrı Türkiye'de başarılı olup, güzel futbol oynamanın yansımalarıdır. Muslera, çok sevdiğim bir arkadaşım. O'nun hakkında konuşmak çok kolaydır. Profesyonelliğinin üzerine söylenecek bir söz bulamam. Onun gibi bir kaleciye sahip olmak oldukça fark yaratıyor."

"FALCAO İLE KONUŞTUM"

"Falcao ile Galatasaray'a gelmeden çok önce konuşmuştuk. Bana Galatasaray hakkında birçok soru sormuştu ve ben de “gidebilirsin, bir kere bile düşünme..” yanıtını vermiştim. Belki Porto ve Atletico Madrid'de görmeye alıştığımız Falcao olmasa da halen golü koklayabilen bir isim. Takım için çok önemli çünkü Falcao'ya fırsat yaratırsanız golü yapacaktır. Gününde olsun veya olmasın, Galatasaray'a çok şey katacaktır."

"DROGBA AYRI BİR TEZ KONUSU"

"Sneijder çok teknik bir futbolcuydu. Şutları etkiliydi ve oyunun gidişatını belirleyebilecek kapasitede bir isimdi. Topu aldıktan sonra ona verirdim, rakip yarı sahaya geçip uygun pozisyonda vurduğunda gol olacağını bilir ve kendimi gol sevinci için hazırlardım. Drogba ayrı bir tez konusu. Bana göre gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Trezeguet ve Del Piero gibi büyük isimlerle de oynadım fakat Drogba bambaşkaydı. 35 yaşında Galatasaray'a geldi. Antrenmanlardan sonra kalıp bireysel çalışmalar yapardı."

(Futbol Arena)