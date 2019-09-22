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22 Eylül 2019 Pazar 11:00:09 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 11:16:47

Feghouli'nin Malatya'ya götürülmeme sebebi belli oldu

Fatih Terim, Feghouli'ye neden Malatya kadrosunda olmadığını böyle açıkladı: Alternatifin yok! Deneyimli teknik adam, Cezayirli yıldızından Belhanda'nın yokluğunda daha fazla sorumluluk almasını istedi, Fenerbahçe ve PSG maçlarını hedef gösterdi. Terim: "Sen bana asıl o iki maçta lazımsın, iyi dinlen."

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Sofiane Feghouli kadroda yer almadı. Cezayirli oyuncuyu, Younes Belhanda'nın yokluğunda herkes zorlu maçta sahada beklerken gerçekler ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli ile bir toplantı yaparak Malatya deplasmanına neden götürmeyeceğini anlattı. Kritik fikstürü işaret edip Fenerbahçe ve PSG maçları için konuşan Terim, "Sen bana asıl o maçlarda lazımsın" dedi.

Belhanda'nın olmadığı dönemde Feghouli'den daha fazla sorumluluk almasını da isteyen deneyimli teknik adam, şu sözlerle kararını açıkladı: "Senin alternatifin yok. Artık 3 günde bir maç oynayacağız ve bu süreçte Belhanda bizimle değil. Yeni Malatya maçımız önemli ama 4 gün içinde önce Fenerbahçe, ardından da PSG ile karşılaşacağız. Sen bana asıl bu iki maçta lazımsın. İyi dinlenmeni istiyorum."

FEGHOULI'SİZ KAYIP!

Son iki sezonda Cezayirli oyuncunun kadroda olmadığı 8 maçta Aslan kayıplar verdi. Feghouli'nin sakat veya cezalı olduğu 8 mücadelede G.Saray 2 kez kazanırken 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

(Sabah)

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