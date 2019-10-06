06 Ekim 2019 Pazar 09:40:48 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 09:45:47
Feghouli teknik heyete tepki gösterdi
SEZONA formda giremeyen Sofiane Feghouli, G.Birliği maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.
GÜNEŞ
SEZONA formda giremeyen Sofiane Feghouli, G.Birliği maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi. 52’de yerini Jimmy Durmaz’a bırakan Cezayirli yıldız, tabelanın kalkıp kendisini işaret etmesi sırasında şaşkınlık yaşadı. Sakat olmadığını ve oyuna devam edebileceğini iletse de kenara alınan Feghouli, yedek kulübesine uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
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