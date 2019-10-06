Feghouli teknik heyete tepki gösterdi

GÜNEŞ

SEZONA formda giremeyen Sofiane Feghouli, G.Birliği maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi. 52’de yerini Jimmy Durmaz’a bırakan Cezayirli yıldız, tabelanın kalkıp kendisini işaret etmesi sırasında şaşkınlık yaşadı. Sakat olmadığını ve oyuna devam edebileceğini iletse de kenara alınan Feghouli, yedek kulübesine uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.