Feghouli ikinci yarılarda yükselişe geçiyor

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Kayserispor maçında attığı 2 golle yıldızlaşırken ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu. Feghouli'nin bu gollerinden sonra 30 yaşındaki ismin daha önce oynadığı takımlarda da ligin ikinci yarılarında daha fazla gole katkı verdiği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana Cezayürli oyuncu ligin ilk yarılarında toplam 10 kez gole katkı verirken ligin ikinci yarısında ise bu sayının 25'e çıktığı görüldü. West Ham United'da da ilk yarıda gole katkısı 1 olan Cezayirli yıldızın ikinci yarıda ise 5 gole katkı verdiği ortaya çıktı.

Kariyerinin zirvesini yaşadığı takımlardan Valencia'da da Feghouli'nin ligin ilk yarısında gole katkısı 20 olurken, 2. yarıda ise bu sayının 26 olması dikkatlerden kaçmadı.

İLK YARI GOL KATKISI

Galatasaray: 10

West Ham: 1

Valencia: 20

2. YARI GOL KATKISI

Galatasaray: 25

West Ham: 5

Valencia: 26

(Sporx)