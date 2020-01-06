06 Ocak 2020 Pazartesi 22:10:07 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 22:10:42
Fedor Kudryashov'a 1.5 yıllık sözleşme
Antalyaspor, Rus savunma oyuncusu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Kudryashov, geçen sezon Medipol Başakşehir forması da giymişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer
- Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı