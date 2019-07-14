Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 yenen İsviçreli Roger Federer, finalde Novak Djokovic ile bugün karşı karşıya gelecek. Federer Djokovic maçı için nefesler tutuldu. Wimbledon'da perde Novak Djokovic ile Roger Federer arasında oynanacak final maçıyla kapanacak. Peki, Federer Djokovic maçı ne zaman? Federer Djokovic maçı hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Federer Djokovic maçına ilişkin tüm detaylar...

FEDERER DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN?

Federer Djokovic maçı bugün 15 bin kişilik merkez kortta TSİ 16.00'da başlayacak final karşılaşmasında Federer kariyerinin 21, Djokovic ise 16. grand slam şampiyonluğu için ter dökecek.

FEDERER DJOKOVİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefeslerin tutulacağı Federer Djokovic mücadelesi, D MAX kanalından canlı yayınlanacak.

FEDERER'İN HEDEFLERİ VAR

Wimbledon'ı tek erkeklerde 8 kezle en fazla kazanan tenisçi unvanını taşıyan Roger Federer, bugün şampiyonluğa ulaşması halinde kariyerinde 9 şampiyonluğu bulunan ve bu turnuvayı en çok kazanan sporcu ABD'li kadın tenisçi Martina Navratilova'nın rekoruna ortak olacak.

Londra'da 2003-2007 yıllarında üst üste 5 şampiyonluk yaşayan Federer, 2009, 2012 ve son olarak 2017 yıllarında kupayı havaya kaldırdı.

DJOKOVİC İKİ FİNALİ DE KAYBETMEDİ

Dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı iki finale de kazanmayı başardı.

Turnuvada ilk şampiyonluğunu 2011 yılında Nadal'ı yenerek kazanan Djokovic, 2014 ve 2015 yıllarında üst üste iki finalde Federer'in karşısına çıktı.

İlk finalini 3-2 kazanan Djokovic, ikinci finalinden de 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Sırp raket, turnuvadaki son şampiyonluğunu geçen yıl Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 3-0 yenerek elde etti.

Federer ile Djokovic, 2012 yılında bu kez yarı finalde karşılaşırken, bu randevudan İsviçreli tenisçi 3-1 galip ayrıldı ve o yıl Andy Murray'yi yenerek şampiyonluğa uzandı.

FEDERER KAZANIRSA KLASMAN DEĞİŞECEK

Turnuvanın kendine özgü seribaşı sistemi nedeniyle dünya sıralamasında 3. olmasına rağmen 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Federer, şampiyon olması durumunda dünya klasmanında da ikinci sıraya yerleşecek.

Djokovic kaybetmesi halinde de dünya 1 numarası olmaya devam edecek. Federer ise pazartesi günü açıklanacak sıralamada 8 bin 260 puanla ikinci sıranın sahibi olacak ve Nadal'ı gerisinde bırakacak.

REKABETTE DJOKOVİC ÖNDE

İki tenisçi arasında oynanan 47 maçın 25'ini Djokovic, 22'sini ise Federer kazandı.

2006 yılında Monte Carlo'da başlayan rekabetin ardından Federer ve Djokovic, grand slam turnuvalarında 15 kez karşı karşıya geldi. Sırp sporcu, bunların 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Grand slam turnuvalarının finalindeki dört randevunun üçünde sevinen taraf Djokovic oldu. Federer rakibine karşı tek grand slam zaferini 2007 ABD Açık'ta yaşadı.

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan raket, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün sahibi olacak. Finaliste ise 1 milyon 175 bin sterlin ödül verilecek.