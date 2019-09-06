Fedakar Sambacı

GÜNEŞ

■ Fransız basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun kendi cebinden 1 milyon euro ödeyerek F.Bahçe’ye transfer olduğu iddia edildi. F.Bahçe’nin 6 milyon euroya 4 yıllık imza attırdığı tecrübeli orta saha oyuncusu, Marsilya yönetiminin bonservis bedelinde indirime gitmemesi üzerine 1 milyon euro da kendi cebinden ödedi.