06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 08:46:08
Fedakar Sambacı
F.BAHÇE’NİN transferin son gününde kadrosuna kattığı Luiz Gustavo’nun Sarı-Lacivertli formayı giymek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
GÜNEŞ
■ Fransız basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun kendi cebinden 1 milyon euro ödeyerek F.Bahçe’ye transfer olduğu iddia edildi. F.Bahçe’nin 6 milyon euroya 4 yıllık imza attırdığı tecrübeli orta saha oyuncusu, Marsilya yönetiminin bonservis bedelinde indirime gitmemesi üzerine 1 milyon euro da kendi cebinden ödedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT