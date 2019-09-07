07 Eylül 2019 Cumartesi 10:12:27 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:13:55
Fatinoğlu; Rakiplerimiz birleşmiştir
Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ali Fatinoğlu, açıklamalarda bulundu.
Fatinoğlu; “Rakiplerimiz birleşmiştir. Ana hedefleri bu yıl için aralarından kimin şampiyon olacağı değil. Sadece Galatasarayımızın şampiyon olmaması gerektiği yönünde karar almışlardır” dedi.
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