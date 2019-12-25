Fatih Terim'in tweetlerinin sonu kupalarla bitiyor

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam saat 20:45’te attığı tweetle Türkiye’nin gündemine oturan ve Galatasaray camiasına açık bir mesaj gönderen Fatih Terim, yine tüm dikkatleri üzerine çekerken tecrübeli teknik adamın ‘Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek’ ifadeleri kısa zamanda iki yüzbinin üzerinde beğeni topladı. Göreve geldiği günden itibaren sosyal medyayı az ama öz kullanan Terim attığı her tweetle olay yaratırken, alınan sonuçların etkisiyle son haftalarda TT Stadı’nda oluşan boşlukların Terim’in çağrısıyla yine dolacağı belirtildi.

FATİH TERİM'İN TWEETLERİNİN SONU KUPALARLA BİTİYOR

24.12.2017’de Göztepe maçıyla görevine başlayan Fatih Terim’in o tarihten itibaren attığı 6 tweet camianın kenetlenmesine, sezon sonunda mutlu sona ulaşılmasına yetti. 10 Ocak 2018’de Ünal Aysal’ın ‘Biz onu göndermedik, Fatih Terim milli takımla anlaşmıştı’ açıklamalarına göndermede bulunan başarılı çalıştırıcı ‘Başka Galatasaray yok’ tweeti atarken, 66 yaşındaki teknik adamın 30 Kasım’da ise ‘Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray’ın büyük taraftarları, 19.05’te Aslantepe’de buluşuyoruz’ tweeti ise taraftarları ayağa kaldırmıştı.

İşte Fatih Terim’in attığı tarihi tweetler…

10 Ocak 2018 (BAŞKA GALATASARAY YOK)

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında kendi döneminde Fatih Terim’in görevine son verilmediğini, tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle milli takımı seçtiğini dile getirmişti. Aysal’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Terim ‘BaşkaGSyok’ tweetiyle tartışmalara son noktayı koymuştu.

4 Mayıs 2018 (KONSANTRASYON)

Süper Lig’in son haftalarına gelinirken şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Beşiktaş’ı evinde 2-0 yenmişti, son 3 haftada 9 puan hedefleyen Cimbom'da kritik Akhisarspor deplasmanına giden Fatih Terim ‘Konsantrasyon’ tweeti atmıştı. Galatasaray sırasıyla Akhisarspor – Malatyaspor ve Göztepe’yi yenip şampiyon olmuştu.

6 Kasım 2018 (KENETLEN BAŞKA GALATASARAY YOK)

Galatasaray 2 Kasım’da evinde Fenerbahçe ile oynadığı derbi 2-2 sonuçlanmıştı. Maçtan sonra çıkan olaylar sebebiyle Fırat Aydınus hakkında açıklamalar yapan Fatih Terim, Schalke karşılaşmasından 5 saat önce PFDK’ya sevk edildiğini öğrenmişti. Terim ‘KenetlenBaşkaGalatasarayyok’ tweeti atmıştı.

30 Kasım 2018 (ASLANTEPE’DE BULUŞUYORUZ)

23 Kasım’da Galatasaray evinde Konyaspor’la oynuyordu 1-0 önde gidilen maçta Hüseyin Göçek, Serdar Aziz’in ceza sahası içerisinde topa yaptığı müdahaleye penaltı çalınca mücadele 1-1 sona ermiş Galatasaray 2 puan kaybetmişti. 28’inde Moskova deplasmanından 2-0 yenik ayrılan Fatih Terim camiayı kenetleme adına Beşiktaş derbisi öncesi ‘Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray’ın büyük taraftarı, 19.05’te, Aslantepe’de buluşuyoruz’ tweeti atmıştı.

25 NİSAN 2019 (KUPALARA LAYIKSIN SEN ŞANLI GALATASARAY)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Malatyaspor’la 0-0 berabere kalan ve Yeni Malatyaspor Stadı’na çekinerek giden Galatasaray, güçlü rakibini deplasmanda 5-2 yenerek finale kalmıştı. Kupa canavarı Fatih Terim bu maçtan önce ‘Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray’ tweetiyle yine olay yaratmış sarı kırmızılı kulüp sezonu 2 kupayla kapatmıştı.