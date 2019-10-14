14 Ekim 2019 Pazartesi 11:35:58 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:40:11
Fatih Terim'in savunma jokeri Ryan Donk
Paris Saint Germain ve Sivasspor karşılaşmalarında gösterdiği başarılı futbolla alkış toplayan Donk için Fatih Terim özel bir planı hazırlıyor.
PSG ve Gençlerbirliği maçlarında stoper olarak görev yapan Ryan Donk, Fatih Terim'in oyun sistemine yeniden dahil oldu.
Hollandalı oyuncuyu kritik Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında oynatmayı düşünen Terim, bu iki karşılaşmaya Luyindama-Donk-Marcao üçlüsüyle başlamayı planlıyor.
Ryan Donk, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 müsabakada gol ve asist bulamazken 314 dakika sahada kaldı.
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