Fatih Terim'in savunma jokeri Ryan Donk

PSG ve Gençlerbirliği maçlarında stoper olarak görev yapan Ryan Donk, Fatih Terim'in oyun sistemine yeniden dahil oldu.

Hollandalı oyuncuyu kritik Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında oynatmayı düşünen Terim, bu iki karşılaşmaya Luyindama-Donk-Marcao üçlüsüyle başlamayı planlıyor.

Ryan Donk, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 müsabakada gol ve asist bulamazken 314 dakika sahada kaldı.