Fatih Terim'in Real Madrid planı hazır! Belhanda'ya kritik görev

Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı-Kırmızılı ekibin tıpkı PSG maçında olduğu gibi 3 stoper ve 5 savunmacıyla sahada olması bekleniyor.

Teknik patron Fatih Terim'in planı, öncelikle Real'in tehlikeli ataklarını durdurup ardından taraftarın da itici gücüyle birlikte hızlı hücumlarla skora gidebilmek.

BABEL VE BELHANDA'YA KRİTİK GÖREV

Bu doğrultuda Andone'nin ileride yapacağı pres, Babel'in kullanacağı toplar ve Belhanda'nın oyun kurucu görevi kritik rol oynayacak. Nzonzi de arkasındaki üçlü stoper hattına devamlı destek vererek boşlukları kapatacak. Onun yanında da Seri veya Lemina'nın, hücumla merkez arasında bağlantıyı kurması bekleniyor.

TAM KONSANTRASYON

Maçın başından sonuna kadar oyuncularından tam konsantrasyon isteyen İmparator, tribün desteğiyle birlikte rakibine baskı kuracak. Terim, erken atılacak bir golün büyük avantaj sağlayacağı görüşünde. Grupta 1 puanı bulunan Cim Bom kazanması halinde puanını 4 yapacak ve iddialı duruma gelecek.

Grubun diğer maçında ise 2 puanlı Brugge, lider PSG'yi (6 puan) konuk ediyor.