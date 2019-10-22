Fatih Terim'in Real Madrid planı hazır! Belhanda'ya kritik görev
Daha önce 7 kez karşılaştığı Real Madrid'i 3 kez deviren, 1 kez elinden kupa alan, 4 defa da mağlup olan Galatasaray, dördüncü galibiyetini alıp bir kez daha tarih yazmaya hazır. Terim, İspanyol devini taraftar gücüyle beraber yıkmayı planlıyor.
Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı-Kırmızılı ekibin tıpkı PSG maçında olduğu gibi 3 stoper ve 5 savunmacıyla sahada olması bekleniyor.
Teknik patron Fatih Terim'in planı, öncelikle Real'in tehlikeli ataklarını durdurup ardından taraftarın da itici gücüyle birlikte hızlı hücumlarla skora gidebilmek.
BABEL VE BELHANDA'YA KRİTİK GÖREV
Bu doğrultuda Andone'nin ileride yapacağı pres, Babel'in kullanacağı toplar ve Belhanda'nın oyun kurucu görevi kritik rol oynayacak. Nzonzi de arkasındaki üçlü stoper hattına devamlı destek vererek boşlukları kapatacak. Onun yanında da Seri veya Lemina'nın, hücumla merkez arasında bağlantıyı kurması bekleniyor.
TAM KONSANTRASYON
Maçın başından sonuna kadar oyuncularından tam konsantrasyon isteyen İmparator, tribün desteğiyle birlikte rakibine baskı kuracak. Terim, erken atılacak bir golün büyük avantaj sağlayacağı görüşünde. Grupta 1 puanı bulunan Cim Bom kazanması halinde puanını 4 yapacak ve iddialı duruma gelecek.
Grubun diğer maçında ise 2 puanlı Brugge, lider PSG'yi (6 puan) konuk ediyor.
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