Fatih Terim'in onay vermesi halinde Jesse Sekidika, Erzurumspor'a kiralanacak

Bursaspor’un ardından Erzurumspor da Galatasaray’dan Jesse Sekidika’nın transferi için devreye girdi.

Radyospor’a konuşan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Galatasaray’dan Jesse’nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz’le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse’nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde” ifadelerini kullandı.