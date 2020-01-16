16 Ocak 2020 Perşembe 09:45:09 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 09:46:16
Fatih Terim'in onay vermesi halinde Jesse Sekidika, Erzurumspor'a kiralanacak
Galatasaray’ın yeni transferi Jesse Sekidika için Bursaspor’un ardından Erzurumspor da devreye girdi.
Bursaspor’un ardından Erzurumspor da Galatasaray’dan Jesse Sekidika’nın transferi için devreye girdi.
Radyospor’a konuşan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Galatasaray’dan Jesse’nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz’le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse’nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde” ifadelerini kullandı.
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