Fatih Terim'in Ocak ayında stopere takviye istediği öğrenildi

Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, şartların oluşması halinde iyi bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

Bu konuda izleme ekibine talimat verildi ve arayışlar başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın yanına mutlaka oyuncu istiyor. Sezona kötü başlayan Marcao'nun ise yapılacak olası transferde kulübüye çekilmesi gündemde...

Sarı kırmızılılar sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak FFP nedeniyle stoperde istedii hedeflere ulaşamamıştı.