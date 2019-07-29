Fatih Terim'in Kostas Mitroglou yerine 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'ya görev vermesi dikkat çekti

TM Dijital Haber Merkezi

MİTROGLOU BORDEAUX MAÇINDA ISINMADI BİLE

3-2 kaybedilen Leipzig maçında 20 dakika görev alan ve Babel’e bir asist yapan Erencan Yardımcı, Fatih Terim tarafından yeni sezona hazırlanırken, genç yeteneğin Kostas Mitroglou’nun önüne geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Ausburg karşılaşmasında 72, dün oynanan Bordeaux mücadelesinde ise 10 dakika forma giyen Erencan, Yunanlı golcüyü silerken, tecrübeli teknik adam Terim’in 17 yaşındaki futbolcuya sürekli olarak şans verip Mitroglou’nu ısındırmaması takımdaki ayrılığın habercisi oldu.

GALATASARAY'IN YENİ 9 NUMARASI OLACAK

Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U18 Cup turnuvasında gol kralı olan ve 17 Yaş Altı Ligi’nde attığı 13 golle hocalarının alkışını toplayan Erencan Yardımcı, Fatih Terim’in yeni gözdelerinden olurken, 2002 doğumlu oyuncunun ‘Yeni 9 numara’ yakıştırmalarını alması sarı kırmızılı taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.