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26 Kasım 2019 Salı 09:50:20 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 09:54:22

Fatih Terim'in göndermede bulunduğu 4 futbolcu belli oldu

Başakşehir maçından sonra takım içerisinde bazı futbolcularına göndermede bulunan Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Mariano ve Nagatomo'yu kastettiği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

1-0 kaybedilen Başakşehir maçından sonra “Benim hiç hoşlanmadığım bir şey var, takımlarımda oyuncularıma yanımda çalıştığım arkadaşlarıma hep söylediğim bir şey vardır. 2 sene üst üste şampiyon olduk eyvallah, bir sürü kupa aldık eyvallah hiç itiraz yok, hiç hoşlanmam bu sene olmasak ne olur, bu sene de başarılı olmasak ne olur. Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam, bu tiplerle de yoluma devam etmem” açıklamalarıyla takım içerisinde bazı futbolculara göndermede bulunan Fatih Terim’in aslında Belhanda, Mariano, Nagatomo ve Feghouli’den bahsettiği ortaya çıktı.

FEGHOULİ UYARILIYOR

Sezona iyi başlamadıkları gibi 12.haftası geride kalan Süper Lig’de hala toparlanamayan ve teknik heyeti bir hayli zor durumda bırakan 4 futbolcuyla Ocak ayında yolların ayrılacağı belirtilirken, yönetimin yeni transferler için şimdiden bazı görüşmeleri başlattığı öğrenildi. Belhanda’nın gönderilmesiyle Shaqiri’yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’ın, Linnes - Şener’in dönüşüyle sağ bekte rahatlayacağı düşünülürken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in bu futbolcular içerisinde bir tek Feghouli’yi elinden tutmak istediği ve Cezayirli yıldızı sık sık uyardığı kaydedildi.

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