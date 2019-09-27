Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı hazır

Yarın Fenerbahçe önünde çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da Fatih Terim imha planını belirledi.

Tecrübeli hocanın ana hedefleri Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç olacak. Terim ilk olarak Fenerbahçe'nin pas istasyonu Emre'ye sürekli baskı kurmayı planlıyor.

OYUN PLANINI BOZACAKLAR

Bu şekilde tecrübeli yıldızın topla buluşma sayısı 85'lerden 50'lere çekilecek ve rakibin oyun planı bozulacak. Ardından sıra Vedat'a gelecek!

YÜZDEYİ AZALTACAKLAR!

Terim golcü futbolcunun özellikle sırtı dönük top alıp arkadaşlarına servis yapmasını engellemek istiyor. Başarılı hoca yapacağı bu iki hamleyle Fener'in topla oynama yüzdesini azaltacak..

FALCAO'YA İKİ KANATTAN SERVİS

Ardından ise topa ve oyuna hükmederek rakibin zayıf karnı olan savunma ikilisine sürekli baskı kurulacak. Falcao'ya her iki kanattan yapılacak servislerle de gol aranacak..

İMPARATOR HEM HIRSLI HEM NEŞELİ

Cezası nedeniyle derbiyi kulübede izleyecek olan Terim idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca neşeli tavırlarıyla da gerilimi azaltıyor.

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden mutlak galibiyet hedefliyor.

DURAN TOPLARA ÇALIŞIYORLAR

Hava toplarında ligin en etkili takımlarından biri olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi duran toplara çalışıyor... Sarı-Kırmızılılar'da özellikle Nzonzi ve Luyindama ekstra idman yapıyor.

(Takvim)