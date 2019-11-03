Fatih Terim'in en önemli kozu Taylan Antalyalı olacak

Galatasaray taraftarının sahada görmeyi istediği Taylan Antalyalı için teknik direktör Fatih Terim, yeni bir planlama yaptı.

Rizespor maçında şans bulması beklenen ancak yedek kulübesine dahi alınmayan Taylan Antalyalı'yı güçlü ve en iyi formuyla sahaya sürerek kazanmayı planlayan Fatih Terim, ilk olarak kupa mçaında sahaya sürecek. Ardından, yavaş yavaş lig maçlarında da süre alacak.

ŞU AN İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligin ikinci yarısında ise Fatih Terim'in kozlarından biri olacak. Taylan'ı güçlendirmek için Alberto Bartali ve teknik ekiple birlikte özel bir program uygulayan tecrübeli teknik adam, genç yıldızı bugüne kadar istenen düzeye bir türlü gelemediği için oynatamadı.

Kariyerinde Bucaspor, Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları da giyen Taylan Antalyalı, transferin son gününde bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından Taylan çağrılarına şaşırdığını belirterek, "Taylan Antalyalı'nın bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ın Galatasaray'da oyunu seyrettiler mi? Ne vereceğini biliyorlar mı çok merak ediyorum. Taylan'ı böyle bir maçta, böyle bir risk içine atar mıyım? Bir yanlışında üzülerek, ileriye moralsiz devam edebilir. Onun da zamanı var. Siz sosyal medya ilgileniyorsunuz ama benim haberim yok. Bazen iyi de oluyor haberimizin olmaması. Galatasaray'ın bir çok sorunu var. " açıklamasını yaptı.

(Sporx)