Fatih Terim'in büyük Emre Mor pişmanlığı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçta Emre Mor hayal kırıklığı yarattı.

Genç oyuncu 74'te oyuna girerken topla 15 kez buluştu. Yüzde 66.7 pas isabetiyle oynadı. Hiç orta yapmadı, 1 isabetsiz şut çekerken, 5 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti.

Takıma olumlu katkı sağlayamayan Emre'ye taraftarlar büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" yorumları yapıldı. Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen ise "Emre Mor, Galatasaray'da duygusuz futbol oynuyor ve bu haliyle bırakın Galatasaray'ı Amatör Küme'de bile zor oynar" yorumlarında bulundu.

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor kısa sürede kredisini tüketti. Genç futbolcu verilen şanslara rağmen bir türlü istenen performansı ortaya koyamadı. Fatih Terim'in önümüzdeki dönemde daha çok Yunus Akgün'ü kullanacağı öğrenildi. Öte yandan teknik kadronun, genç oyuncuyu kazanmak için yapılan bu hamleden dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.