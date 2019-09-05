Fatih Terim'in Andone planı belli oldu

Her ne kadar Falcao'nun yedeği olarak transfer edilmiş olsa da, teknik direktör Fatih Terim'in, Rumen golcü Andone'den sık sık faydalanacağı öğrenildi.

Tecrübeli hocanın, iki forvetli bir plan üzerinde durduğu ve Falcao'yu rahatlatmak adına Andone'yi kullanacağı belirtiliyor.

Aynı zamanda kulübede joker olarak bekleyecek olan 26 yaşındaki futbolcu, oyunun gidişatına göre topu ileride tutmak ya da takım geriye düştüğünde gol aramak için sahaya dahil edilecek. Andone Galatasaray'dan bir sezon için 2.5 milyon Euro kazanacak.

Brighton menajeri Graham Potter, Andone'yi Galatasaray'da yakından takip edeceklerini ve Ocak'ta geri çağırabileceklerini söyledi.

"OCAK'TA ÇAĞIRABİLİRİZ"

Graham Potter açıklamasında, "Andone'nin Galatasaray'a kiralık olarak gitmesiyle ona düzenli forma bulma şansı doğdu. Şampiyonlar Ligi'nde oynama beklentisi vardı. Ona en iyi dikelerimi gönderiyorum. Ocak'ta geri çağırma seçeneğine sahibiz. Galatasaray'daki durumunu yakından takip edeceğiz" sözlerini kullandı