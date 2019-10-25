Fatih Terim'den Younes Belhanda'ya: Futbolunla özür dile

Real Madrid maçında oyundan alınırken tribünlerden gelen protestolara önce el kol hareketleri, sonra da ağır küfürlerle karşılık veren Belhanda, taraftardan özür diledi.

Faslı futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakârca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan önce, teknik direktör Fatih Terim de öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

'Futbolunla özür dile'

Real karşılaşması sonrası hem yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hem de basın toplantısında Belhanda'ya sahip çıkan tecrübeli hoca, dünkü görüşmede ise "Oynadığın futbolla özür dileyeceksin. Ocak ayına kadar göstereceğin performans kaderini belirleyecek" diye konuştu.

Derbide forması garanti

Faslı futbolcunun tepkilere rağmen pazar günkü Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon devre arasında bir Arap kulübüyle 11 milyon Euro karşılığında el sıkışan Belhanda'nın transferini veto eden Terim, kalan haftalardaki performansına göre, tecrübeli futbolcunun satılıp satılmayacağına karar verecek.

(Fanatik)