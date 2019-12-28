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28 Aralık 2019 Cumartesi 22:36:06 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 22:36:50

Fatih Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İyi bir sonuç aldıklarını kaydeden Terim, "Bugün güzel bir oyunla, bol gollü ve net bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. En azından devreye hem iyi oynayarak, hem farklı kazanarak giriyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah, ikinci devre bu Galatasaray'a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alacağız" dedi.

İlk yarıdaki kötü performansın nedeni sorulan deneyimli hoca, "Burada tabii birçok sorun sayabiliriz. Başta benim hatalarım olmak üzere. Sorumlu ben olduğuma göre ama buna rağmen daha fazla kopabilirdik. Benim hayallerim, rüyalarım, isteklerim, hedeflerim hiç bitmez. Avrupa'da bu sene olmazsa başka zaman, her zaman hedeflerimiz var. Açıkçası, birçok maçı belki de ikinci yarılar olmasaydı çok fazla puanla kapatabilirdik. Fakat, buna rağmen çoğu maçta iyi oynamadık. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi son sonuç budur. Tabeladaki bu duruma göre bu arayı da en iyi şekilde kullanarak, Galatasaray'a yakışır bir biçimde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR DE EŞİT ŞARTLARDA GÖRELİM TAKIMI"

3 kulvarda oynamanın da performanslarını etkilediğini kaydeden teknik adam, "Şimdi bizim her oyuncumuz değerli. Yolu Florya'dan geçen herkes bizim için önemli. Kalan, giden, ayrılan gördüğünüz gibi biz şöyel bir kulübüz. Elmander, Melo, Ujfalusi gibi herkes geliyor, bizimle beraber oluyor. Bu önmeli. Bu havayı, atmosferi yakalamamız lazım. Üç kupada oynamak herhalde, sadece Türkiye'de oynamaktan daha zor. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Haftada 1'e dönünce bakalım biz neler yapıyoruz. Antrenmana çıkmadan seyahatler oluyordu. Biz de şimdi artık haftada 1. Böyle olunca bir de bakalım Galatasaray'a. Ağır takımlarla oynadık. Gerçi onlar eski formunda olmsa da. Sakatlandık, kötü sonuç aldık, moralimiz bozuldu, 15 maç santrforsuz oynadık gibi gibi sayabiliriz. Ligde daha fazla puan toplamalıydık, Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar almalıydık." diye konuştu.

Transferle ilgili son durum sorulan Terim, "Biz arkadaşlarla beraber bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Sayın Başkan ve yöneticilerle oturacağız. Zaten planımız projemiz belli. Her zamanki gibi çok doğru şeyler yapacağız" cevabını verdi.

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