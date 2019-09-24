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24 Eylül 2019 Salı 10:55:41 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:58:00

Fatih Terim'den takıma 'yardımlaşma' uyarısı

Kadrosuna önemli isimler katan ancak sahada henüz istenilen takım görüntüsünü sergileyemeyen Galatasaray'da "yardımlaşma" artacak, oyunun hem "savunma" hem "hücum" yönüne katkı verilecek.

Malatya deplasmanından iki puanlık kayıpla dönen ve bir yandan da derbiye odaklanmaya çalışan Galatasaray'da hasar tespit çalışmaları var. Kadrosuna önemli oyuncular katan ve henüz sahada "takım" görüntüsü sergileyemeyen Galatasaray'da teknik ekip hem geçmişe hem de derbiye yönelik çalışma içerisinde...

Şu ana kadar hücumda ve savunma anlayışında aksaklıkları bulunan ve kadro kalitesini tabelaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbi öncesi bu yönde uyarılar yapacak.

Görev tanımlaması!

Orta sahada Fernando performansını fazlasıyla arayan kanatta da Onyekuru'nun yokluğunu hisseden Aslanların önemli zaafiyeti skoru koruyamaması. Hem de kalesinde Muslera gibi önemli bir eldiven olmasına rağmen. Takım savunmasının en uçtan başladığını düşünen Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe derbisinde orta alan ve hücumdaki oyunculardan iki yönlü (defans-atak) futbol istiyor. Malatya maçında olduğu gibi herkes görevlendirmeye sadık kalıp rakibe boş alan bırakmayacak.

Ömer 'e yer bakılıyor

Sarı-kırmızılı takımda şu an için bu sezona damga vuran kişi hiç kuşkusuz Ömer Bayram. Yedek kuvvet olarak düşünülen ancak performansıyla A Takımı fazlasıyla hak eden Bayram, Malatya karşısında da asist yaptı. Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe derbisi öncesinde zengin kadro içerisinde Ömer Bayram'a yer bakıyor.

(Türkiye)

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