Fatih Terim'den Steven Nzonzi'ye kutlama

Galatasaray'ın Real Madrid önünde takımın en iyisi olan Nzonzi'yi maçtan sonra teknik direktör Fatih Terim'in kutladığı öğrenildi. Fransız yıldız zorlu maçta 86 pas denemesinin 78'inde isabet sağlamayı başardı.

FALCAO NEREDE?

Galatasaray'ın Real Madrid'e mağlup olduğu maçın ardından İspanyol basının gündeminde Sarı-Kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao vardı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım arasında gol atamayan tek ekip olduğuna dikkat çeken İspanyol basını, "Falcao nerede? Sakatlığı hakkında bir bilgi yok ve durumu net değil" yorumunu yaptı.

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'e karşı forma giyemeyen Falcao, Galatasaray'la bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta çıktı ancak gol atamadı. Kolombiyalı yıllık 7 milyon Euro maaş alıyor.

FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM

Galatasaray'da kadro dışı kalan Martin Linnes, hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Artık futbol oynamak istiyorum. Ocak ayını bekliyorum" dedi.