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17 Eylül 2019 Salı 20:31:47 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 20:33:52

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi için iddialı sözler

Club Brugge maçı öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, tek hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak olduğunu ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.
 
Ryan Babel ve Ryan Donk ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Terim, öncelikli hedeflerinin gruba iyi başlamak olduğunu söylerken Real Madrid ve PSG'ye saygı duyduklarını ancak grubun ilginç geçebileceğini belirtti.
 
Fatih Terim'in basın toplantısından satır başları şu şekilde;
 
''Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. Anahtar kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan biri Belhanda. Aynı tipte alternatifi de takımımızda yok. Bizim için ciddi kayıp. Dönüşüyle ilgili yazılan tarihler gerçeği yansıtmıyor ama birçok maçı kaçıracak''
 
''Fatih Terim olarak ilk 4 haftadan memnun olmam söz konusu değil. Nasıl kaybettiğimiz, her hafta gördüğümüz kartlar önemli değil. Sonuçta kaybetmişiz''
 
''Herkes milli arayı bekliyor, biz beklemiyoruz''
 
''Afrika Kupası'nda çok fazla oyuncumuz vardı. Şampiyon takımın birçok oyuncusu bir ay Afrika Kupası'ndaydı. Milli takıma oyuncu göndermek bizim için gurur ama çok oyuncu vermek sıkıntı yaratabiliyor. ''Afrika Kupası'nda çok fazla oyuncumuz vardı. Şampiyon takımın birçok oyuncusu bir ay Afrika Kupası'ndaydı. Milli takıma oyuncu göndermek bizim için gurur ama çok oyuncu vermek sıkıntı yaratabiliyor''
 
''Falcao 11'deki idmana 9'da geliyor''
 
''Falcao 11:00'deki idmana sabah 09:00'da gelip öğleden sonra 3'te, 4'te gidiyor. Futbolculuğuna, profesyonelliğine diyecek bir şey yok. Karakteriyle de kendini kısa sürede sevdirdi''
 
''Takımlar arası oyuncu transferine hep sıcak baktım. Kiralık gidenlere de şart koymadım. Orada oynayamaz, oraya gidemez, gelemez demedik. Mbaye Diagne bize hizmet etmiştir, ter dökmüştür. Elbette kendi takımının kazanmasını isteyecektir.Sonsuz başarılar diliyorum''
 
''Şampiyonlar Ligi müziğini çok özledim''
 
''Şampiyonlar Ligi müziğini çok seviyorum, çok özledim. Beni etkiliyor, nerede olduğumu hatırlatıyor''
 
''Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri. Bu kapıdan girdiğinizde yalnızca futbol görmüyorsunuz. Büyük bir ekonomi de görüyorsunuz. İyi başlamak en büyük amacımız. Bütçe olarak bizden biraz daha iyi olsa da yakın bir takımla oynayacağız''
 
''Favorilere saygı duyuyoruz ama grup ilginç geçebilir''
 
''Club Brugge bu sene Mignolet ile başladı transfere. Gençlerle tecrübeli oyuncuları iyi harman etmiş bir takım. Çok tehlikeli genç oyuncuları var.''
 
''Biz favorilere saygı duyuyoruz ama grup ilginç geçebilir. Futbol böyle bir oyun''

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