Fatih Terim'den oyuncularına övgü dolu sözler: Çok istekli bir Galatasaray vardı

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"KONYASPOR KOLAY DEĞİL"

Fatih Terim maçla ilgili olarak, "2. yarı için değişik bir Galatasaray seyrettireceğimizi ifade etmiştik ve böyle bir oyun değişikliği planlıyorduk. Bugün baktığımızda, istenen her şeyi çok iyi yapan, iyi mücadele eden, çok istekli bir Galatasaray vardı. Tüm oyuncularıma Galatasaray'a yakışır oyun için tebrik ediyorum. Konya'yı ne olursa olsun açmak kolay değil, sıkıntılı maçlar da oynadık. Bugün her şeyiyle sahada olan bir Galatasaray vardı." dedi

"KEYİF ALAN BİR GALATASARAY"

Galatasaray'ın hocası ayrıca, "Oyunun birçok yerini değiştirmemiz lazım, mükemmel dememiz doğru olmaz. Oyun içindeki istikrarı devam ettiren, 90 dakika bırakmadan oynayan bir Galatasaray olmalı. Zaman zaman tempoda düşüklük oluyor, pas hataları oluyor, bunlar oyun kontrolünü elinde tutmak isteyen Galatasaray için doğru işler değil ama her geçen gün oynadığından keyif alan bir Galatasaray takımı görüyorum, bu beni mutlu ediyor. Defansın da 1-2 pozisyon dışıdna pozisyon vermemesi, iyi oynaması sevindirici. Baktığımızda biz Çarşamba'dan da geliyoruz. Mental olarak da konsantre durumdayız. 1-2 gün izni hak ettiler." sözlerini kullandı

SARACCHI VE FALCAO SÖZLERİ

Sakatlıklar hakkında konuşan sarı kırmızılı hoca, "Saracchi küçük bir şey hissetti, sprinter bir oyuncu, esirgemiyor sprintlerini. Leipzig'de her maç oynadığı için böyle şeyler olabilir, çok bir şey olacağını sanmıyorum ama Falcao ile yarın MR'ları çekilecek, tedbir amaçlı olur inşallah." sözlerini kulllandı.