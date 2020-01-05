05 Ocak 2020 Pazar 17:44:23 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 17:47:34
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e flaş Arda Turan cevabı: Ben olsaydım o cümleyi kurmazdım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan ile ilgili yaptığı 'Gündemimizde yok' açıklamasına 'Ben olsaydım o cümleyi kullanmazdım' şeklinde cevap verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan ile ilgili yaptığı 'Gündemimizde yok' açıklamasına "Ben olsaydım o cümleyi kullanmazdım" şeklinde cevap verdi.
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