Fatih Terim'den Konya maçı öncesi 3 kesik

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Denizlispor karşısında son derece kötü futbol oynayan Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesi büyük bir kadro değişikliğine gidilmesi beklenirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in cezasının sona ermesi sarı kırmızılı camiayı motive etti.

ORTA SAHADA SERİ - N'ZONZİ - BELHANDA

Geçtiğimiz hafta Denizli’den çıkamayan Cimbom’un ilk 11’inde radikal değişiklikler olacak. 2-0 kaybedilen maçta performansları beğenilmeyen Mariano, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz’ın bu hafta yedek kulübesinde oturması beklenirken, bu oyuncuların yerlerini Linnes, N’Zonzi, Feghouli’ye bırakacağı tahmin ediliyor. Kırmızı kart cezalısı olan Marcao’nun olmadığı haftada defansta Donk’un oynayacağı tahmin edilirken, Falcao’nun henüz resmi sözleşmeye imza atmaması Diagne’nin Konyaspor karşısında forma giyme ihtimalini güçlendiriyor.

GALATASARAY'IN KONYASPOR KARŞISINDA MUHTEMEL 11'İ

Muslera - Linnes - Luyindama - Donk - Nagatomo - N'Zonzi - Seri - Belhanda - Babel - Feghouli - Diagne