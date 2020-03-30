Fatih Terim'den ilk açıklama geldi!

Fatih Terim'in açıklaması resmi instagram hesabından geldi.

Fatih Terim'in açıklaması şu şekilde: “Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak.“

“Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.”

“Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım.“