Fatih Terim'den iki yıldıza sert uyarı

Galatasaray'da Fatih Terim, Kasımpaşa maçındaki galibiyete rağmen oynanan futboldan memnun değil.

Yeni transferlerle kadrosunu oldukça güçlendiren sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa karşısında gövde gösterisi yapmak istiyordu.

Lemina ve Falcao'nun ilk kez forma giydiği mücadelede Galatasaray beklenen coşkulu futbolun uzağında kaldı. Aslan, 38. dakikada yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak oynanan futbol gelecek için ümit vermedi. Özellikle savunma hattında yapılan basit hatalar Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getirdi.

Kayserispor maçından sonraki açıklamaları sebebiyle 4 maç ceza alan daha sonra cezası 3 maça indirilen Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın özellikle defanstaki basit hatalardan hiç memnun kalmadığı ve duruma müdahale edeceği belirtildi. Galatasaray'ın savunma ikilisi Marcao ve Luyindama, Kasımpaşa maçındaki gösterdiği performansla sınıfı geçemedi.

Özellikle ligde ilk 3 haftada Marcao ve Luyindama'nın hataları ile puan kaybı yaşayan Galatasaray'da, Club Brugge maçı öncesinde iki futbolcunun da dikkati çekilecek

MARCAO VE LUYINDAMA'YA UYARI

Sarı kırmızılı teknik heyetin, Marcao ve Luyindama'nın çok topla oynayıp geriden oyun kurarken yaptığı pas hatalarına değineceği ve bu noktada yanışları da video analiz toplantısı ile aktarılacağı öğrenildi.

Sezona iyi başlayamayan Marcao ve Luyindama'nın form grafiğini yükseltmek adına görüşme yapılıp taktiksel uyarılarda bulunulacak.

(Takvim)