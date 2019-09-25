Fatih Terim'den beklenen Ali Koç yanıtı geldi

Fatih Terim, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Koç'un sözlerine sonra bakacağını söylemişti.

Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." ifadelerini kullandı.