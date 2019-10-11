Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mehmetçiklerimize Barış Pınarı Harekatı'nda başarı dileği ve dualarını gönderdi. Başarılı çalıştırıcı ayrıca milli takımımızın bugün Arnavutluk ile oynayacağı mücadelede galip gelmemizi temenni ettiğini aktardı.

Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerimize muvaffakiyet dileyen Terim, "Barış Harekatı'nın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün güvenlik güçlerimizin bunu sağ salim, hayırlısı ile bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse, var olmaya ve dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Hayırlısıyla istediğimiz şekilde bitmesini temenni ediyorum, en büyük dileğim de o" ifadelerini kullandı.

Bu akşam Arnavutluk ve Pazartesi günü Fransa ile oynayacağımız Euro2020 Elemeleri grup mücadelesi maçları için Millilere başarı dileğini ileten İmparator, "Hepimizin kalbi Millilerimizle. Onlara güveniyoruz. İyi sonuçlar alacaklardır. İnşallah iyi bir netice olur. Hocalarımıza ve oyuncularımıza buradan desteklerimizi yolluyoruz" dedi.

Son olarak milli takımlarda bulunan oyuncuların eksikliğinde çalışmaların devam ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Zaten sonrasında milli takımlara giden oyuncularımız da gelmeye başlayacaklar. Birkaç oyuncumuz zaten lig maçına 1-2 gün kala anca gelecekler" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.