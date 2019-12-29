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29 Aralık 2019 Pazar 14:24:27 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 14:26:06

Fatih Terim yönetiminde en kötü ilk yarı performansı

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk yarı sonunda en düşük puan topladığı sezonu yaşadı.

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Galatasaray'ın başındaki 4. dönemini geçiren Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekiple 10. kez ilk yarının tamamında görev yaptı.

Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ilk yarı performansını 29 puanla 2003-2004 ve 2018-2019 sezonlarında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon elde ettiği 27 puanla söz konusu sezonların gerisinde kaldı.

Son 9 sezonun en kötü ilk yarı performansı

Galatasaray, Süper Lig'de son 9 sezonda en az puan topladığı ilk yarı performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamamlamıştı. Bu sezon 27 puan toplayan Galatasaray, 2010-2011'den sonra ilk yarılar itibarıyla en az puan aldığı sezonu yaşadı.

İç sahadaki yenilmezlik serisini koruyamadı

Galatasaray, 41 maç süren iç saha yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, 12. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasıyla sona erdi.

Galatasaray, 1-0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

Deplasman sıkıntısı sürüyor

Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı deplasman sorunu bu sezon da devam etti.

Ligin ilk yarısında sahasındaki 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan Galatasaray, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 puan alabildi. Galatasaray'ın dış sahadaki puan ortalaması 1,12 oldu.

Sakatlıklardan çok çekti

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, ilk yarıda Radamal Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama uzun süreli sakatlık yaşadı.

Galatasaray Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Jean Michael Seri ve Şener Özbayraklı gibi önemli futbolcularından da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta yararlanamadı.

Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 12. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'da 20 kupa kazandı

Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 20 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

(AA)

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