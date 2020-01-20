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20 Ocak 2020 Pazartesi 12:12:25 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:13:54

Fatih Terim: Yerine birini alamazsak göndermeyelim

Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven N'Zonzi her an affedilebilir.

TM Dijital Haber Merkezi

30 Haziran’da büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle 40 gündür kadro dışı kalan N’Zonzi hakkında son karar verildi.

N'ZONZİ GALATASARAY'DA KALABİLİR

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta sadece 1 asist yapan ve aslında kendisinden beklenen kaliteyi sahaya yansıtamayan Steven N’Zonzi’nin büyük bir ihtimalle takımda kalacağı anlaşılırken, Fatih Terim’in yönetime ‘yerine adam alınmadığı takdirde göndermemiz mümkün değil’ raporu verdiği belirtildi. PSG, Everton, O.Lyon, Torino ve bazı La Liga ekipleriyle görüştüğü iddia edilen Fransız yıldızın özür dileyip arkadaşlarının yanına katılması beklenirken, yönetimin de gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ DEFANS

Birçok orta saha oyuncuyla ilgilenmesine rağmen önceliği stopere veren Galatasaray’ın ilk olarak tecrübeli bir defans almak istediği bilinirken, orta saha çalışmalarının ikinci planda kaldığı öğrenildi. Sol bek, sağ bek, kanat forvet transferleriyle (Onyekuru – Sekidika) bazı problemlerini çözen Fatih Terim’in Marcao’nun partnerini aradığı anlaşılırken, Şükrü Hanedar’ın İtalya’da bazı görüşmelere devam ettiği bildirildi.

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