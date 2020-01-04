04 Ocak 2020 Cumartesi 09:37:25 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 09:42:00
Fatih Terim yaşından dolayı Godin'i veto etti
G.SARAY’IN Inter’de istediği kadar forma şansı bulamayan Diego Godin’i transfer edeceği iddia edilmişti.
G.SARAY’IN Inter’de istediği kadar forma şansı bulamayan Diego Godin’i transfer edeceği iddia edilmişti. Ancak, bu transfer gerçekleşmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in ismi önüne gelen 34’lük stoperi yaşından dolayı veto ettiği belirtildi.
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