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25 Eylül 2019 Çarşamba 14:21:39 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:23:29

Fatih Terim yardımcılarına sahip çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı konuştu. Hazır olduklarını söyleyen Terim, "Herkez hazır. Hepimiz hazır. Lehimize biteceğine inanıyorum" dedi. Deneyimli teknik adam, derbiyi tribünde izleyecek olmasıyla ilgili olarak; "Tribünde olmak çok zor. Çok üzülüyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Rotasyon olabiliceğinin sinaylini veren Terim, derbiyi tribünde izleyecek olmasıyla ilgili olarak, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız, ulaşamıyorsunuz. Çok üzülüyorum. Hoş değil." dedi.

 

Malatyaspor ile yaptıkları maçtaki rotasyona benzer değişiklikler olabileceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Rotasyon yine olabilir. Futbolculara haftada 3 maç oynayama alışacaklar. Bahaneye yer yok!" diye konuştu.

Maçlarda rakipler karşısında farkı açmaları gerektiğini vurgulayan Terim şöyle konuştu; "Maçlarda farkı 1’de tutmamak lazım. 1 fark önde veya geride iseniz galip veya mağlup diyemezsiniz. Rahat olmamız için 2 fark yapmamız lazım. 2 fark her zaman iyidir. Ona rağmen bazen olmaz ve bu kez de 1-0’lık skoru koruyup maçtan galip ayrılmalısınız. Çünkü siz büyük takımsınız."

Her takımın kazanmak istediğini belirten Terim, geçen sezon 2-2 biten Fenerbahçe derbisine göndermede bulundu ve "Herkes kazanmak ister. Geçen seneki maç enteresan. Daha farklı olacak bir maç, 2-2 berabere bitti. Seyircimizle beraber maçın lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz hazır." şeklinde iddialı konuştu.

Yardımcılarıyla ilgili bir soruya ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Geçen sene ve bir önceki sezon şampiyon Galatasaray’dı. Yardımcılarım o zaman da vardı. Şampiyonluklarda büyük katkıları var. Herkesin farklı sorumluluklarımı var. 3'ü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır. Tek ortak yanları üçünün de yardımcılarım olması. Kişiliklerine laf kondurmam.” ifadelerini kullandı. 

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