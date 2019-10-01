Fatih Terim ve ekibine '10 numara' tepkisi

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Transfer sezonunda 10’da fazla oyuncuyu kadrosuna katan ve genelde tecrübeli futbolcularla anlaşmaya varan Galatasaray’da scout ekibine büyük bir tepki var.

ORTA SAHANIN HEPSİ 6 VE 8 NUMARA

Fernando ve Ndiaye ile yolların ayrılmasından sonra orta saha hattını yeniden kurgulayan Fatih Terim’in genelde aynı tip futbolcuları transfer etmesi dikkatlerden kaçmazken, takımda gerçek anlamda ‘10’ numaranın olmaması sarı kırmızılıları pozisyon üretme anlamında bir hayli zorladığı görülüyor. Belhanda – Seri – Lemina – N’Zonzi gibi ‘6’ ve ‘8’ numaralara sahip olan Terim’in hep aynı oyun karakterine sahip olan oyuncuları tercih etmesi Galatasaray’ı sıkıntıya sokarken kadroda dripling yapan, araya oynayan, şut atan ve arkadaşlarını pozisyona sokan yaratıcı bir ayağın bulunmaması sarı kırmızılı ekibi sıradan bir takım görüntüsüne çeviriyor.