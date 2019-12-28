Arda Turan'ın Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir görüşme meydana geldi. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve Arda Turan kahvaltıda bir araya geldi.

Fatih Terim'in Tarabya'da bulunan evinde gerçekleşen kahvaltıya Arda Turan ailesiyle birlikte katıldı. Görüşme yaklaşık 3-4 saat sürdü.

TRANSFER BİTTİ Mİ?

Başakşehir ile artık antrenmanlara çıkmayan Arda Turan ile Terim arasında gerçekleşen bu görüşme transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Milli Takım'da yaşanan prim skandalının ardından ikili uzun süre küs kalmış ancak bir kaç ay önce aradaki buzlar erimiş ve Terim ile Arda Turan barışmıştı.

Arda Turan son olarak Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi Fatih Terim'in elini öperek basına barıştık mesajı vermişti.

(Fanatik)