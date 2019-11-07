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07 Kasım 2019 Perşembe 01:30:51 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 01:45:38

Fatih Terim: Taraftarımız için üzgünüz

TFF Süper Lig ekiplerinden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Real Madrid maçı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

Utanç duyulacak bir skor aldıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Sadece farklı sonuç olarak üzülmedik, aynı zamanda utandık." dedi.

Oyunculara bir takım mesajlar verdiğini kaydeden Terim, "İlk 10 dakikada 3-0 ile başlamak hiçbir antrenörün planında yoktur. Çok uzun zamandır içeriye ve dışarıya bir takım mesajlar veriyorum. En önemli şey, söylediklerim ile söyleyemediklerim arasındaki uçurum. Mağlubiyet olabilir ama bugünkü mücadele, yok. Söylenecek de fazla bir şey yok esasında. Yazık sadece. 9 tane maçımız var ve her oyuncuya ocak ayına kadar ihtiyacımız var. Tabii ki çok üzgünüz, taraftarımıza üzgün bir gün yaşattığımız için daha da üzgünüz ama sonuçta belki şöyle olabilir diyebileceğimiz bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID MUHTEŞEMDİ"

Fatih Terim, "Hiç seslenmeden bu mağlubiyeti, daha 10 dakikada 3-0 ile başlarsanız, bu skor az bile olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Deneyimli teknik adam, "10-15 senede bir böyle bir şey yaşıyoruz galiba. Real Madrid hakikaten muhteşemdi, çok iyiydi ama maç da çabuk kopunca, Real Madrid daha da rahatladı. Zaten çok iyi bir takım, bugün çok daha iyiydi." yorumunu yaptı.

"SORUMLU BENİM, KABAHAT BENDE"

Terim, "Eğer oyunda bir sıkıntı varsa ilk sorumlu benimdir ancak maalesef, bazı yapmak istediklerimiz için beklemek zorundayız. Onu da hep söylüyorum ben. Tarzımızı, stilimizi, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Zaten geçen gün işin özünü de söyledim. Biz transferlerde oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, esasında geleceğine yatırım yapmamız dedim zaten. Sorunları benim çözmem gerekiyor, haklısınız. Mağlup olmak sorun değil burada ama farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Mücadele edip mağlup olsak sorun değil ama mücadele etmediğimiz için konuşuyoruz. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende yani, çocuklarda bir şey yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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