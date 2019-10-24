Fatih Terim sonunda isyan etti

GÜNEŞ

SIKINTILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

■ SEZON başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 3. maçında Real Madrid’e 1-0 mağlup olunca bardak taştı... Taraftarlar, kötü oyunu ve bazı futbolcuları ıslıklarken, maç sonu teknik direktör Fatih Terim de isyanını dile getirdi. Taraftarları, UEFA’yı, yönetimi ve futbolcuları eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, perde arkasında yaşanan sıkıntıları da gün yüzüne çıkararak tek tek ortaya döktü.

TEMELİ İYİ ATAMADIK

■ TERİM, “Allah aşkına arkadaşlar, Real Madrid ile oynuyoruz. Ceza yemiş, mevcutların en iyisini almış Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ufak reaksiyonları ben dahil herkes hak edebilir ama ıslığı, küfrü hak etmez. Andone, Seri, Nzonzi, Lemina, Muslera, Yuto, Belhanda, Feghouli, Falcao. Bu oyuncular, bizimle sezon başı geçirmedi. Bir takımın sezon başı çalışması, bir apartmana temel atılmasıdır. İyi temel atarsanız yukarı iyi kat çıkarsınız. Falcao dahil tüm transferler sona kaldı” diye konuştu.

İŞİMİZ HİÇ KOLAY DEĞİL

■ UEFA’YA da göndermede bulunan Fatih Terim, “UEFA, 'Katılmayın' dese daha iyi. Santrfor, Denizli haftası geldi. Birkaç tane oyuncuyu da alamadık. Şikayetçi değilim ama fizik olarak hazır olmak için zaman lazım. Biz seneye de yeni bir takım kurmak zorundayız. Bunların hepsini göndereceğiz, eğer bir oyuncu satmazsak tekrar yeni sıfırlar arayacağız. Hiçbirimizin işi kolay değil. Sesimiz çıkmıyor, bahane üretmiyoruz, sebep göstermiyoruz” dedi.