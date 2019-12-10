Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçlar öncesi 2 puanla son sırada bulanan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı PSG mücadelesine bileniyor.

Üçüncülük şansı Fransız ekibini yenmesi ve Club Brugge'ün de Real Madrid karşısında puan kaybetmesine bağlı olan Aslan'da Fatih Terim umudunu koruyor.

"BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE UMUT VARDIR"

Cim-Bom'un hocası, "Futbol her türlü sonuca gebe bir oyun. Avrupa Ligi'ne devam etmek için PSG deplasmanında mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. Bunun için son düdüğe kadar savaşacağız. Önümüzde koskocaman bir 90 dakika var. Galatasaray'ın olduğu yerde, benim olduğum yerde her zaman umut vardır. Çıkıp Fransa'da bize yakışanı yapacağız. Umarım kazanırız" dedi.

PSG MAÇINA RUMEN KOVACS ATANDI

Bu arada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG ile oynayacağı maçın hakemini açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Parc des Princes Stadı'nda çarşamba TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. 4. hakem ise Marius Avram olacak.

(Star)